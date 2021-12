Omnisport

Boxe : Anthony Joshua, Dillian Whyte… Le clan Fury tranche pour le prochain combat !

Publié le 1 décembre 2021 à 23h35 par Th.B.

Co-promoteur de Tyson Fury avec Frank Warren, Bob Arum a expliqué à la presse anglaise que le prochain combat de The Gypsy King devrait être contre Dillian Whyte à cause d’Anthony Joshua. Explications.

Alors qu’après sa victoire contre Deontay Wilder qui lui a permis de conserver sa ceinture WBC, Tyson Fury était destiné à se frotter à Anthony Joshua, les voeux d’unification du boxeur anglais ont été reporté. En effet, celui qui est surnommé AJ a été battu par Oleksandr Usyk fin septembre à Londres. Ainsi, en attente de la revanche entre les deux boxeurs, Fury devrait se frotter à Dillian Whyte, challenger obligatoire de la ceinture WBC. Néanmoins, Joshua n’a pas fermé la porte au fait de se mettre en retrait pour que Fury ait la possibilité de combattre Usyk et de prendre toutes les ceintures pour lui, ce qui permettrait à Anthony Joshua de faire d’une pierre deux coups par la suite. Cependant, rien ne dit qu’Anthony Joshua acceptera en l’état. Et c’est d’ailleurs la pensée du co-promoteur de Tyson Fury.

« Joshua ne s'effacera pas tant qu'il n'aura pas la garantie »