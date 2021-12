Omnisport

Boxe : Le promoteur de Tyson Fury annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 1 décembre 2021 à 21h35 par Th.B.

Détenteur de la ceinture WBC chez les poids lourds, Tyson Fury compte monter à trois reprises sur le ring au cours de l’année 2022.

Après avoir pu conserver sa ceinture WBC en 2021 contre Deontay Wilder et seulement avoir combattu à une autre seule reprise en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, Tyson Fury prévoirait de passer la seconde au cours de la prochaine année civile. En effet, en 2022, The Gypsy King devrait se mesurer à Dillian Whyte, le challenger obligatoire pour le titre WBC chez les poids lourds avant sans doute de se mesurer au vainqueur du combat Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, si Fury venait à bout de Whyte dans un premier temps. Et là ne se limiterait pas les envies de combat de Tyson Fury comme l’a assuré son co-promoteur Bob Arum.

Bob Arum fait référence à trois combats pour l’année prochaine !