Omnisport

Boxe : La WWE drague encore Tyson Fury !

Publié le 30 novembre 2021 à 16h35 par A.C.

Stéphanie McMahon, directrice de la marque WWE, a évoqué un possible retour de Tyson Fury dans le monde du catch américain.

La renommée de Tyson Fury dépasse les frontières de la boxe. Le fantasque britannique est devenu un véritable showman, tout en s’affirmant comme l’un des meilleurs poids lourds du moment. A 33 ans, il pourrait bien en profiter pour tenter une reconversion une fois raccrochés les gants, puisqu’aux États-Unis il a notamment trouvé un projet très intéressant. Il s’agit du catch américain et la World Wrestling Entertainment, avec qui il a déjà collaboré en 2019 pour une apparition dans le show Crown Jewel.

« Je pense qu'il est fait pour la WWE »