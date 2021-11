Omnisport

Boxe : La grosse annonce d’Anthony Joshua sur le combat Fury-Whyte !

Publié le 29 novembre 2021 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 29 novembre 2021 à 19h37

Invité à se livrer sur le potentiel futur combat pour la ceinture WBC entre Tyson Fury et Dillian Whyte, Anthony Joshua n’a pas tourné autour du pot.

« Dillian sort d’une grosse grippe je ne pense donc pas que cela se fera en février. Je pense que cela sera plutôt en mars. Tout sera plus clair lorsque l’annonce officielle tombera et nous l’attendons tous avec impatience. Le processus prend juste un peu de temps, mais Dillian a gagné le droit d’être là ». Voici le message qu’Eddie Hearn, promoteur de Dillian Whyte et notamment d’Anthony Joshua a fait passer ces dernières heures. Challenger obligatoire de Tyson Fury pour la ceinture WBC, Whyte devrait se mesurer à The Gypsy King lors du premier trimestre de l’année 2022 afin de respecter les demandes de la division. Battu par Oleksandr Usyk en septembre dernier, Joshua a été invité à s’exprimer sur le potentiel future confrontation entre ses compatriotes anglais et en a profité pour faire passer un message clair.

« Je préférerais être sur le ring. Je m'en fiche, c'est leur situation »