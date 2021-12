Omnisport

Boxe : Anthony Joshua vide son sac sur sa défaite face à Oleksandr Usyk !

Publié le 6 décembre 2021 à 18h35 par Th.B.

Défait par Oleksandr Usyk à Londres fin septembre, Anthony Joshua a tenu à mettre les choses au clair quant à sa défaite et son approche du combat.

Le 25 septembre dernier, Anthony Joshua se mesurait à Oleksandr Usyk devant ses fans au Tottenham Hotspur Stadium dans ce qui était seulement le troisième combat chez les poids lourds de l’Ukrainien. Et pourtant, Joshua s’est finalement incliné face à Usyk à qui il confiait temporairement ses ceintures de champion du monde de la division le temps de la revanche qui pourrait avoir lieu au printemps prochain, voire avant. Beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet du revers concédé par Joshua y compris le fait qu’il aurait trop voulu boxer contre un boxeur plus technique que lui en la personne d’Usyk.

« Je pense que si j’avais gagné trois autres rounds, j’aurais remporté le combat »