Boxe : Fury, Joshua... Le clan Usyk lâche une énorme bombe !

Publié le 2 décembre 2021 à 9h35 par A.C.

Alexander Krassyuk, promoteur de Oleksandr Usyk, s’est exprimé au sujet des prochains combats de son protégé, actuel champion du monde WBO, WBA et IBF des poids lourds.

Il est un peu sorti de nulle part. Même s’il a montré de très belles choses ces dernières années, avec notamment un changement réussi de catégorie, personne ne pensait qu’Oleksandr Usyk pouvait arriver jusque-là. L’Ukrainien s’est pourtant affirmé comme l’un des meilleurs poids lourds au monde, écartant Anthony Joshua et regardant donc droit dans les yeux Tyson Fury, qui détient la seule ceinture qui lui manque. Une revanche est programmée avec Joshua, mais du côté d’Usyk on semble déjà commencer à regarder plus loin.

« Usyk m’a dit qu’il veut combattre Fury, si l’offre est bonne et surtout si Joshua le permet »