Omnisport

Boxe : Anthony Joshua ouvre la porte pour un combat face à Tony Yoka !

Publié le 5 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Star des poids lourds, Anthony Joshua s’est dit prêt à en découdre avec Tony Yoka.

Après son titre aux Jeux Olympiques 2016, Tony Yoka s’est lancé chez les professionnels. Et pour le Français, La Conquête suit son cours. Jusqu’à présent, le boxeur de 29 ans compte 11 combats pour 11 victoires dont 9 par KO. Rêvant de se battre pour un titre, Yoka travaille de son côté pour y arriver. La prochain étape sera d’ailleurs un combat face à Carlos Takam. Avant de voir ensuite plus haut ? Anthony Joshua est en tout cas prêt à en découdre.

« Je suis prêt à combattre Yoka n’importe quand »