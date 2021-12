Omnisport

Boxe : Tyson Fury met une énorme pression sur Anthony Joshua

Publié le 7 décembre 2021 à 14h35 par A.C.

Tyson Fury a clairement appelé Anthony Joshua à s’écarter, afin de le laisser combattre Oleksandr Usyk pour une réunification des titres poids lourds.

Après la défaite d’Anthony Joshua face à Oleksandr Usyk en septembre dernier, Tyson Fury a compris qu’il devra prendre son mal en patience avant d’avoir enfin son combat pour la réunification des ceintures. Le problème, c’est que le Gipsy King n’est pas vraiment du genre patient. Via ses promoteurs, il a en effet fait savoir vouloir combattre Usyk maintenant, formulant à Joshua une offre assez importante pour le convaincre à laisser tomber sa clause de revanche. « Joshua veut juste combattre Usyk, mais s’il y a une autre issue, une offre assez intéressante et que ça a du sens, on verra » a récemment avoué Eddie Hearn, promoteur de Joshua.

« Je veux qu’il se retire pour que je puisse combattre Usyk »