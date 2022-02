Omnisport

Boxe : Tyson Fury se prépare pour affronter Francis Ngannou !

Publié le 2 février 2022 à 23h35 par A.C.

S’il doit pour le moment défendre son titre WBC, Tyson Fury semble de plus en plus attiré par une affiche énorme face à Francis Ngannou, star de l’UFC.

Non, Tyson Fury n’est pas vraiment du style à rester calmement dans son coin. Après avoir fait un tour par la WWE, le champion du monde WBC rêve de l’une des plus grosses affiches de l’histoire, avec un crossover entre la boxe... et le MMA ! Lui et Francis Ngannou se tournent autours depuis quelques années et se lancent des défis par médias interposés. La grande occasion pourrait arriver, puisque le Camerounais est en fin de contrat avec l’UFC et à 35 ans il semble décidé à se mettre à la boxe anglaise... avant qu’il ne soit trop tard.

Un combat avec les règles de la boxe anglaise se préparerait