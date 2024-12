PSG : La punchline de Messi qui a fait délirer Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pu être le héros de la finale avec Randal Kolo Muani si l'attaquant du PSG avait réussi à tromper Emiliano Martinez avec sa demi-volée. Il n'en a rien été et l'Argentine emmenée par Lionel Messi a triomphé. Deux ans plus tard, Mbappé s'est livré sur ce souvenir et ses retrouvailles avec Messi au PSG.

Le 18 décembre 2022, l'équipe de France et l'Argentine nous livraient une seconde partie de finale d'anthologie. Menés 2 buts à 0 dès la mi-temps, les Bleus ont réagi en toute fin de rencontre en revenant à égalité grâce à un penalty et une reprise de volée de Kylian Mbappé. Lionel Messi redonnait l'avantage à l'Albiceleste en prolongation avant que son ex-compère du PSG remettait les deux équipes à égalité.

«J'avais la rage de fou malade le premier jour»

Les tirs au but ont départagé les deux sélections et ont tourné en faveur de l'Argentine (3-3 puis 4-2). Lors de leurs retrouvailles au Campus PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tout de suite brisé la glace. La nouvelle star du Real Madrid a révélé les échanges entre les deux hommes pour Clique X.

« (Rires). En vrai ? C'est parce que c'est Messi, tu respectes, c'est une légende vivante. Mais j'avais la rage de fou malade le premier jour (rires). Mais ce qui est bien, c'est que le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace parce que tu sais, tu appréhendes un peu ».

«Il m'a dit : c'est bon, tu as déjà gagné une fois, il faut me laisser gagner moi aussi»

En interview avec Mouloud Achour sur Canal+, Kylian Mbappé a par ailleurs confié les propos surprenants de Lionel Messi.

« On s'est livré une bataille (au Qatar) que tout le monde a vu, et après on se retrouve dans la même équipe. Et le premier truc, ça a été de rigoler tous les deux et il m'a dit "c'est bon, tu as déjà gagné une fois, il faut me laisser gagner moi aussi". Moi j'avais déjà gagné tu vois. Et après on s'est remémoré des souvenirs ensemble de la finale, parce que c'est bien d'avoir le gars d'en face, savoir ce qu'il pense, et on a rigolé et au final on a fait une deuxième partie de saison où on s'est super bien entendu. Je pense que cette finale (de Coupe du monde) nous a encore plus raprochés finalement ».