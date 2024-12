Barcola évoque un gros problème du PSG

Jean de Teyssière

Ce mardi, lors de la sixième journée de la Ligue des Champions, le PSG sera en déplacement en Autriche pour y affronter le RB Salzburg. Mal embarqués au classement, les hommes de Luis Enrique n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent se qualifier. Bradley Barcola, maladroit devant le but depuis plusieurs semaines, évoque le manque d’efficacité de son équipe.

25ème au coup d’envoi de la 6ème journée de la Ligue des Champions, le PSG est pour le moment éliminé de cette compétition. Une anomalie pour le club parisien, habitué à passer les poules à chaque fois depuis l’arrivée des Qataris. Face à un mal classé, Salzbourg (32ème sur 34), l’occasion est trop belle pour la laisser filer.

Le PSG en grand danger

Avec deux points de retard sur le premier qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le Real Madrid, il y a déjà urgence au PSG. Les hommes de Luis Enrique restent sur deux défaites consécutives face à l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich et doivent impérativement ramener les trois points de Salzbourg ce mardi. Il leur faudra prendre exemple sur l’autre club français à avoir affronté cette équipe cette saison, Brest qui était reparti large vainqueur (4-0).

«J’espère que ça va revenir le plus vite possible»

Présent en conférence de presse ce lundi, Bradley Barcola, l’attaquant du PSG, est revenu sur le gros problème du club cette saison, le manque d'efficacité face au but : « On en parle beaucoup entre nous, on sait qu'on a cette responsabilité de marquer. On sait que quand on ne gagne pas avec autant d'occasions c'est notre responsabilité. On a confiance en nous et j'espère que ça va revenir le plus vite possible. »