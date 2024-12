Après son interview, Mbappé taclé par une ancienne figure du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laure Boulleau a suivi l'interview de Kylian Mbappé et est ressortie frustrée. Ancienne joueur du PSG, la consultante du Canal Football Club espérait plus que le joueur tricolore exprime plus de regret devant Mouloud Achour. Au final, l'actuel membre du Real Madrid a développé son discours, sans véritablement se remettre en question.

Mouloud Achour a réalisé l’un de coup de l’année en obtenant une interview de Kylian Mbappé. Discret depuis plusieurs mois, le joueur du Real Madrid a accepté de se confier en longueur sur les nombreuses polémiques qui ont accompagné sa carrière. L’ancien du PSG a pu répondre sur l’affaire d’agression sexuelle qui a secoué sa rentrée, mais aussi sur sa venue au Real Madrid. Cette interview a été suivie d’un debrief sur le plateau du Canal Football Club.

Après des doutes, Mbappé prouve qu'il a les épaules ! Un but décisif qui fait déjà parler. ⚽

➡️ https://t.co/60TptUGN1e pic.twitter.com/2wjZiIVJnp — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Boulleau évoque sa frustration

Présente sur le plateau, Laure Boulleau ne s’est montrée satisfaite. « J’étais contente de le revoir, on ne l’avait pas entendu depuis longtemps, mais je reste sur ma faim, j’en attendais beaucoup trop. Je pensais qu’il allait se livrer plus, sa communication était trop maîtrisée. Quand on lui a parlé de ses performances, il répondait par ‘on’. J’espérais qu’il enchaîne pour expliquer pourquoi ça ne va pas » a confié l’ancienne joueuse du PSG.

« J’aurais aimé avoir son ressenti »

Boulleau n’a pas apprécié le discours tenu par Mbappé, incapable de se remettre en question. « Je n’ai pas envie qu’il fasse mea-culpa géant, mais quand il est venu en conférence de presse avec l’Équipe de France, il a eu des attitudes qui n’ont pas été appréciées. J’aurais aimé avoir son ressenti, mais aussi qu’il exprime des regrets sur ce qu’il a fait, sur ce qu’il a pu dire, sur un comportement qui n’était pas adapté » a-t-elle lâché.