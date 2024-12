PSG : Surprise, Riolo valide une décision de Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très souvent en désaccord avec Luis Enrique qu'il critique chaque semaine au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a surpris son monde dimanche soir en validant enfin une décision tactique de la part de l'entraîneur du PSG. Enrique a décidé de se passer de Fabian Ruiz au coup d'envoi du match contre l'OL, et ce choix a été payant aux yeux de Riolo.

C'est un fait, Daniel Riolo n'est pas le plus grand fan de Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc du PSG. Loin de là. L'éditorialiste de RMC Sport a pris pour habitude de dézinguer l'entraîneur espagnol, ses choix tactiques ainsi que sa communication, et il parait impossible de trouver un point d'accord entre les deux hommes. Et pourtant, dimanche soir après la victoire du PSG contre l'OL (3-1), Riolo a donné raison à Enrique sur un point.

Ruiz absent du onze de départ

Pour l'occasion, Luis Enrique avait décidé d'aligner un trio composé de Zaïre-Emery, João Neves et Vitinha dans l'entrejeu du PSG, en laissant Fabian Ruiz sur le banc. Un choix juste aux yeux de Daniel Riolo qui a salué cette composition de départ dans l'After Foot après le match.

« C’était une bonne chose »

« Il s’est passé de Fabian Ruiz, et le milieu de terrain était mieux. Souvent il le met car, dans son idée, je pense que vu sa taille et son physique il se dit qu’il aura plus d’impact, mais c’est jamais convaincant. Là, il avait le meilleur milieu de terrain avec ces trois. (…) Ça reste ces trois-là qui produisent le plus de choses au PSG et c’était une bonne chose de se passer de Fabian Ruiz », a indiqué Riolo. Un hommage pour le moins inattendu.