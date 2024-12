Mercato - OM : Un trio de choc annoncé avec Pogba ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Paul Pogba est en quête d'un nouveau challenge et que l'OM est évoqué comme étant une piste plausible pour qu'il se relance cet hiver, Dimitri Payet a une nouvelle fois livré son point de vue sur ce dossier. L'ancien numéro 10 emblématique de l'OM estime que sa possible arrivée dans l'entrejeu aux côtés de Rabiot et Højbjerg pourrait faire des ravages...

Paul Pogba (31 ans) à l'OM cet hiver, faut-il vraiment y croire ? Patrice Evra avait lancé le feuilleton en octobre dernier lorsqu'il annonçait vouloir placer son vieil ami au sein du club phocéen, et ce dossier n'a cessé de faire couler beaucoup d'encre depuis. Et même les anciens joueurs emblématiques de l'OM réagissent à cette piste Pogba.

Un départ inattendu ? Découvrez pourquoi Leonardo Balerdi souhaite quitter Marseille avant le stage à Copenhague ⚽️

➡️ https://t.co/e2AUKuBks8 pic.twitter.com/l5AnAZ0vtj — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

« Paul est assez grand »

Interrogé par RMC Sport, Dimitri Payet a indiqué qu'il ne tenterait aucune manoeuvre pour convaincre Paul Pogba : « Envoyer un message à Pogba pour le convaincre ? Non, ce n’est pas mon style. Je pense que Paul est assez grand. Il a déjà joué au Vélodrome, comme à l’Euro 2016. Il sait ce que c’est Marseille. On en a assez parlé, que ce soit en sélection ou lui avec ses frères qui jouaient en Ligue 1 », lâche l'ancien joueur de l'OM.

« Pogba, Rabiot, Hojbjerg au milieu, ça commence à causer »

Dimitri Payet estime en revanche que l'OM disposerait d'un trio de feu au milieu de terrain si Pogba venait à débarquer cet hiver : « Après, savoir si c’est le bon moment pour lui, est-ce qu’il en a envie… Pogba, Rabiot, Hojbjerg au milieu, ça commence à causer quand même ! », poursuit l'ex-international français.