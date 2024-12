Mercato - OM : Une réponse tombe pour Pogba !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la piste menant à l’OM revient avec insistance ces derniers jours, Paul Pogba avait récemment ouvert la porte aux Corinthians, dans un live avec le tiktokeur Luva de Pedreiro. Une possibilité évoquée par le président du club brésilien, Augusto Melo. Ce dernier a assuré qu’il n’y avait rien pour le moment avec le milieu de 31 ans.

Désormais libre après avoir résilié son contrat avec la Juventus, l’avenir de Paul Pogba fait beaucoup parler. Annoncé dans le viseur de Manchester City, l’international français (91 sélections) intéresserait également l’OM, un intérêt qui serait réciproque. À l’image de Dimitri Payet, beaucoup pensent que Marseille serait parfait pour Paul Pogba.

« Ça ne peut qu'être bénéfique pour lui un club comme Marseille »

« Comme tous les supporteurs marseillais, bien sûr ça fait rêver. Après est-ce que c'est vrai ou pas, je ne peux pas vous en dire plus. Je l'ai côtoyé en sélection, il a côtoyé d'autres anciens marseillais, il sait où est-ce qu'il met les pieds. Il a déjà joué ici, ça ne peut qu'être bénéfique pour lui un club comme Marseille », a déclaré Dimitri Payet au micro de beINSPORTS. Dans un live le tiktokeur Luva de Pedreiro, Paul Pogba quant à lui n’avait pas fermé la porte à une aventure au Brésil, aux Corinthians, avec qui il serait prêt à s’engager gratuitement : « Rien, zéro ! Je joue pour l'amour du football ».

« Nous n'avons pas parlé, rien ne m'est encore parvenu »

Dans une interview accordée à Radio Craque Neto, Augusto Melo a justement évoqué la rumeur Paul Pogba. « Il n'y a rien. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas parlé, rien ne m'est encore parvenu. J'ai toujours dit très clairement que nous parlions directement, moi et Fabinho [Soldado], avec le comité. S'il y a un besoin à un poste, nous ferons tout notre possible pour qualifier notre équipe pour 2025 », a déclaré le président des Corinthians, dans des propos relayés par ESPN Brésil, sans pour autant totalement fermer la porte au milieu de 31 ans : « Cela dépendra d'eux [Ramón et Emiliano Díaz]. S'ils ont besoin de renforcer un poste, vous pouvez être sûrs que les Corinthians sont sur le marché. »