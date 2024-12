Mercato - OM : «Il sait…», Pogba déjà fixé sur Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant un profil plausible pour venir renforcer l'OM cet hiver, Paul Pogba semble déjà très attendu dans la cité phocéenne. Après les appels du pied d'Adrien Rabiot, c'est un autre de ses ex-coéquipiers de l'équipe de France qui lui a tendu la perche : Dimitri Payet. L'ancien numéro 10 de l'OM explique d'ailleurs que Pogba sait déjà parfaitement à quoi s'attendre à Marseille.

Paul Pogba à l'OM, faut-il vraiment y croire ? Le milieu de terrain de 31 ans a récemment résilié son contrat avec la Juventus Turin et se retrouve donc libre de s'engager avec le club de son choix. De plus, sa suspension pour dopage prendra fin en mars prochain, ce qui lui permettra de reprendre le fil de sa carrière. Depuis plusieurs semaines, il est question d'une possible arrivée à l'OM pour Pogba, et les appels du pied se multiplient à ce sujet...

Rabiot a lancé l'opération Pogba à l'OM

La semaine passée, au micro de DAZN, Adrien Rabiot avait lancé un appel du pied envers Paul Pogba, qu'il a longtemps côtoyé à la Juventus et en équipe de France : « Bien sûr, j’aimerais bien jouer avec Paul. On l’invite grandement à venir jouer à l’Olympique de Marseille. Ce qu’on est en train de mettre en place est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel, des joueurs jusqu’au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l’ambition. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir », a lâché le milieu de terrain de l'OM. Et il n'est pas seul dans son opération séduction.

« Il a déjà joué ici »

Samedi, au micro de beINSPORTS, Dimitri Payet s'est confié sur cette piste Pogba à l'OM : « Comme tous les supporteurs marseillais, bien sûr ça fait rêver. Après est-ce que c'est vrai ou pas, je ne peux pas vous en dire plus. Je l'ai côtoyé en sélection, il a côtoyé d'autres anciens marseillais, il sait où est-ce qu'il met les pieds. Il a déjà joué ici, ça ne peut qu'être bénéfique pour lui un club comme Marseille », lâche l'ancien numéro 10 de l'OM, qui explique donc que Paul Pogba est déjà fixé sur ce qui l'attend s'il signe à Marseille cet hiver. Affaire à suivre...