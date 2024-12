Mercato - PSG : Un gros coup à 45M€ pour oublier Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG est à la recherche d'un ailier à l'approche du mercato hivernal. Pour oublier Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait saisir une opportunité de marché avec Marcus Rashford. En effet, Manchester United souhaiterait se séparer de son joueur et attendrait 45M€ pour le céder.

L’attaque du PSG traverse une période de turbulences, et les chiffres ne mentent pas. Après un début de saison prometteur, Bradley Barcola connaît une baisse de régime préoccupante. La disette de l'ancien lyonnais commence à peser sur les performances collectives du club. Face à cette inefficacité devant le but, le PSG envisage des ajustements pour la seconde moitié de la saison. Selon les informations révélées par le10sport.com, le club de la capitale aurait déjà activé ses recherches pour renforcer son secteur offensif lors du mercato hivernal. Une nouvelle recrue pourrait ainsi venir challenger Barcola et faire oublier Kylian Mbappé parti au Real Madrid.

Manchester ne veut plus de Rashford

Le PSG pourrait donc s'orienter vers le profil de Marcus Rashford, devenu indésirable aux yeux de Ruben Amorim. Alors qu'il vient tout juste d'arriver, le Portugais ne compterait déjà plus sur son attaquant qu'il trouve décevant aux entrainements selon Sky Sports Switzerland. Les Red Devils aimeraient le vendre dès cet hiver.

45M€ et puis s'en va ?

L’arrivée des nouveaux propriétaires d’INEOS à Manchester United marque le début d’une ère de changement au sein du club, et Marcus Rashford pourrait bien en être la première illustration. Avec un salaire annuel avoisinant les 16M€, Marcus Rashford est au cœur des discussions. Les nouveaux dirigeants envisagent de mettre en place un plafond salarial strict, une mesure destinée à maintenir le club dans les limites imposées par le Fair Play Financier. Cette stratégie implique des choix forts, et le départ de Rashford pourrait rapporter une somme conséquente : United espérerait en tirer 45M€ selon Sky Sports Switzerland. Un montant dans les cordes du PSG.