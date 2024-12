Alaphilippe : Nouveau coup de tonnerre pour le Tour de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Julian Alaphilippe a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. En effet, le compagnon de Marion Rousse a décidé de quitter la Soudal Quick-Step pour rejoindre la formation suisse, Tudor. Un choix de carrière qui ne lui garantit d'ailleurs pas une présence pour la prochaine édition du Tour de France. Cela ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'Alaphilippe manquerait la Grande Boucle dans sa carrière.

Le feuilleton autour de l'avenir de Julian Alaphilippe a pris fin en août dernier. Alors que de nombreuses questions se posaient sur les couleurs que porterait le Français en 2025, l'officialisation a fini par tomber. Alaphilippe a alors décidé de claquer la porte de Soudal Quick-Step afin de rejoindre la formation suisse dirigée par Fabian Cancellara : Tudor. Le fait est que cette formation ne fait pas partie du World Tour et n'est donc pas assurée de participer au Tour de France 2025. La solution serait alors de recevoir une invitation de la part de l'organisation et bien évidemment, la présence de Julian Alaphilippe risque d'aider Tudor. Mais rien n'est encore acté.

Alaphilippe présent au départ du Tour de France ?

Julian Alaphilippe sera-t-il alors de la partie avec sa formation Tudor pour le Tour de France 2025 ? La question a été posée à Christian Prudhomme. Et pour Eurosport, le directeur de la Grande Boucle a alors répondu concernant la présence ou non d'Alaphilippe : « Je ne vais naturellement pas vous répondre. En revanche, on ne peut pas rester insensible à la présence ou pas de Julian Alaphilippe. Pour ce qu'il est, son palmarès, sa qualité de champion, le coureur qu'il est, un peu moins fort aujourd'hui, mais capable d'emballer le public en allant gagner une étape magnifique sur le Tour d'Italie. Et pour ce qu'il représente, d'enthousiasme, de sympathie, d'amour des gens. Au bord de la route, c'est "Julian, Julian, Julian" même quand il n'est pas là. Donc, s'il y a des pancartes "allez Julian" et qu'il est là, c'est encore mieux ».

2025 après 2017 et 2022 ?

Il existe donc un scénario où Julian Alaphilippe n'est pas au départ du Tour de France 2025 le 5 juillet prochain à Lille. Ce ne serait alors pas la première fois que le compagnon de Marion Rousse loupe une édition de la Grande Boucle.

Ça avait déjà été le cas en 2017, mais à l'époque, c'était pour des questions physiques. Quelques semaines avant le Tour de France, Alaphilippe s'était blessé lors du Tour du Pays basque et avait dû passer par la case opération. « Malgré plusieurs semaines de repos et de rééducation, malheureusement une opération était nécessaire sur mon genou. Je n’ai pas les mots pour dire à quel point c’est difficile pour moi. Tour de France était mon objectif prioritaire cette année, et le louper après avoir raté les classiques ardennaises, c’est vraiment décevant. Je me focalise maintenant sur ma récupération afin d’arriver dans les meilleures conditions possible pour la seconde partie de la saison », confiait-il au moment d'annoncer son forfait.

5 ans plus tard, en 2022, Julian Alaphilippe manquait à nouveau le Tour de France. Une absence qui avait alors fait énormément parler. Et pour cause... En effet, Patrick Lefevere, alors directeur de la Soudal Quick-Step, avait décidé de se passer des services du double champion du monde, qui se disait pourtant prêt pour prendre le départ de la Grande Boucle. Au sein de l'équipe belge, on considérait alors que le Français n'était pas à 100% de ses capacités et peut-être pas capable de tenir les 3 semaines de compétition alors que quelques mois plus tôt, Alaphilippe subissait une terrible chute à Liège-Bastogne-Liège avec pour bilan : une omoplate fracturée, deux côtes cassées et un pneumothorax.