Cyclisme - Tour de France : Vers un ultime duel pour le Team Total Energies

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a livré un indice très fort sur la présence de Tudor Cycling, la nouvelle équipe de Julian Alaphilippe, à l’édition 2025. Si cela se confirme, le Team Total Energies devra livrer un duel avec Uno-X pour la dernière invitation. Et la formation vendéenne est très loin de l’avoir perdu…

En milieu de semaine, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a répondu aux questions d'Eurosport concernant les deux dernières invitations pour l’édition 2025, et notamment sur la présence ou non de Julian Alaphilippe, qui vient de signer chez Tudor Cycling, candidate à un ticket.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

On peut comprendre que Tudor Cycling sera au Tour avec Alaphilippe

Prudhomme a lancé de manière très claire : « Tudor Cycling au Tour de France l’an prochain ? Je ne vais naturellement pas vous répondre à cette question. En revanche, on ne peut pas rester insensible à la présence ou pas de Julian Alaphilippe, pour ce qu’il est, pour son palmarès, pour ses 14 jours en jaune en 2019, pour ses deux titres de champion du monde, ses Flèches Wallonnes, Milan San Remo, pour sa qualité de champion, pour le coureur qu’il est, un peu moins performant aujourd’hui mais capable d’enflammer le public en allant gagner par exemple une étape sur le Tour d’Italie. Et pour ce qu’il représente d’enthousiasme, de sympathie, d’amour des gens. Au bord de la route, c’est Julian, Julian, Julian. Même quand il n’est pas là ! Donc s’il y a des pancartes ‘’Allez Julian’’, et qu’il est là, c’est encore mieux ».

Un argument décisif pour Total Energies dans son duel avec UNO-X ?

S’il ne le dit pas officiellement et directement, on peut malgré tout déduire des propos du boss du Tour que la présence d’Alaphilippe est souhaitée sur les routes de juillet et que cela constitue un argument décisif en faveur de Tudor Cycling, qui se verra donc, sauf cataclysme, remettre l’une des deux invitations pour l’édition 2025. Dans ces conditions, l’attribution du dernier ticket devrait se résumer à un duel entre les deux autres candidats les mieux placés : le Team Total Energies et l’équipe UNO-X. Si la formation norvégienne offre une densité sportive supérieure, comme en témoigne son meilleur classement UCI, l’équipe vendéenne présente une palette d’arguments qui devrait logiquement lui permettre d’emporter le duel : d’une part, il s’agit d’une des formations françaises historiques, dont la popularité est aussi très encrée dans l’hexagone et dans l’histoire du Tour. De plus, au même titre que la Giro et la Vuelta offrent des invitations à des équipes italiennes et espagnoles, il n’apparaît pas illogique que le Tour réserve un ticket à une formation française pour défendre le cyclisme tricolore. Enfin sportivement, l’équipe de Jean-René Bernaudeau a répondu présente l’an dernier, avec une victoire d’étape pour Turgis, une magnifique deuxième place de Matteo Vercher lors de la 18ème étape et la présence au classement général de Steff Cras. Autant le débat aurait été plus complexe si le Team Total Energies était passé à côté du Tour 2024, autant il apparaît assez clair grâce au niveau affiché l’an dernier.