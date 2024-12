«Quelque chose de grand arrive», le boss du PSG a bouclé un deal XXL ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar accueille le gratin du football mondial. Après la cérémonie FIFA The Best mardi soir, le pays accueille la finale de la Coupe intercontinentale entre le Real Madrid et Pachuca. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est bien présent et en a profité pour rencontrer son Altesse Royale Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, propriétaire des Johor Southern Tigers. Un rendez-vous qui pourrait déboucher sur «quelque chose de grand».

Ne cherchez pas Nasser Al-Khelaïfi, il n’est pas présent à Paris. Le président du PSG a pris la direction de Doha, théâtre de la cérémonie FIFA The Best, mais aussi de la finale de la Coupe Intercontinentale. Entouré de toute cette agitation, le responsable qatari a pris le temps de recevoir son Altesse Royale Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim.

Un club malaisien annonce une rencontre

Ce dernier a rencontré Al-Khelaïfi en tant que propriétaire des Johors Southern Tigers, club le plus titré de Malaisie. La formation asiatique a partagé un cliché de cette rencontre sur les réseaux sociaux et a lâché un message intriguant.

« Quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant arrive »

« Ce fût un plaisir de rencontrer le président de Qatar Sport Investment et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Quelque chose de grand arrive bientôt. Quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Alhamdulillah » a posté le compte officiel du club malaisien, qui compte dans ses rangs un certain Jesé, ancien du PSG. Le temps dira de quoi il s’agit.