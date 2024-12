Mercato - OM : Une opération à la Ibrahimovic annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mini-stage organisé par Roberto de Zerbi avant la rencontre face à l'AS Monaco semble avoir donné des idées à Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a amené le reste du groupe au Danemark. Un voyage qui avait pour but de resserrer les liens. Ce n'est pas la première fois que des joueurs quittent la France en cours de saison. Il y a quelques années, Zlatan Ibrahimovic avait provoqué la polémique en organisant une virée à Las-Vegas.

Après le match nul face au LOSC samedi, le groupe de l’OM a pris l’avion direction…le Danemark. Difficile de ne pas sentir la patte de Pierre-Emile Höjbjerg dans le choix de la destination. A l’initiative de Leonardo Balerdi, les joueurs ont participé à un stage de cohésion de deux jours à Copenhague. Aucun membre de l'encadrement n'était présent sur place. L’occasion pour les membres de la formation phocéenne de resserrer leurs liens et solidifier les ententes déjà existantes pour préparer au mieux les prochaines échéances.

L'OM valide ce voyage

« On a été agréablement surpris. C'est une équipe qui a été façonnée sur le tas et on sent une certaine alchimie qui s'en dégage ces derniers temps. Ce petit séjour entre joueurs devrait nouer des liens encore plus solides » a confié la direction marseillaise dans des propos rapportés par La Provence.

Ibrahimovic était aussi parti en cours de saison

Le timing peut interroger car l’année n’est pas encore terminée pour l’OM, qui va devoir se coltiner un 32ème de finale de Coupe de France face à l’ASSE ce dimanche soir avant de prendre quelques jours de vacances bien mérités. Ce genre d'initiative n’est pas inédite dans le championnat de France. On se rappelle de Zlatan Ibrahimovic qui avait fait un détour par Las-Vegas en 2016 avant un match de championnat face à Rennes. Dans ses valises, certains de ses coéquipiers les plus proches au PSG comme Marco Verratti ou Javier Pastore. Cela n’avait pas empêché le club parisien de remporter sa rencontre (4-0), mais aussi la finale de la Coupe de France face à l'OM.