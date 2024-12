Karim Benzema se moque d’un joueur de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par le centre de formation de l'OM, Mehdi Benatia est alors devenu très proche de Samir Nasri. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier que celui qui est devenu par la suite international marocain a pu évoluer en équipe de France jeunes. De quoi d'ailleurs donner lieu à une scène plutôt amusante avec Karim Benzema.

Aujourd'hui conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia a eu l'honneur de porter le maillot de la sélection du Maroc à 66 reprises. Le natif de Courcouronnes a donc opté pour les Lions de l'Atlas, lui qui aurait pu également jouer avec l'équipe de France. D'ailleurs, Benatia compte 7 sélections avec les moins de 17 ans français. C'est grâce à Samir Nasri, qu'il a côtoyé quand il était à l'OM, que tout cela a d'ailleurs pu être possible.

« Il n'aimait pas mettre la tête »

Devens très proche de Mehdi Benatia au centre de formation de l'OM, Samir Nasri s'est rappelé du joueur qu'il était. « Il était solide, mais c'était aussi sa première véritable expérience en défense centrale. En jeunes à Clairefontaine, il jouait numéro dix ou attaquant. À Guingamp, il est descendu en numéro six. C'était bien car il apportait de la sécurité derrière. Il était bon, mais il avait des lacunes sur le jeu de tête. Il était grand et physique mais il n'aimait pas mettre la tête », s'est rappelé l'ancien Olympien pour 1899 L'Hebdo.

« J'étais sur le côté avec Karim (Benzema), on se moquait de lui »

Samir Nasri a alors poursuivi, rappelant une anecdote où Mehdi Benatia, alors jeune joueur de l'OM, était moqué par Karim Benzema : « Je l'ai ramené en équipe de France, j'avais dit à Philippe Bergeroo qu'on avait un bon défenseur à Marseille. Il l'a pris pour le voir à l'occasion d'un match contre la Suède. Je m'en souviendrai toute ma vie : à la fin de l'entraînement, Bergeroo lui fait travailler le jeu de tête sur les dégagements du gardien. À chaque balle, au lieu d'attaquer plein front, Medhi tournait sa tête et tapait le ballon avec l'arrière du crâne! J'étais sur le côté avec Karim (Benzema), on se moquait de lui, on rigolait. Il était comme moi, un joueur un peu technique et pour nous, à l'époque, la tête était réservée aux bouchers… ».