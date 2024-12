Mercato : L’OM boucle un transfert, c’est une grande première

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier dernier, l'OM officialisait la signature de Quentin Merlin. Le joueur de 22 ans connaît sa première expérience loin de son Nantes natal. Près d'un an après son arrivée, le latéral gauche, qui retrouve la forme après une blessure à la cuisse, a fait un premier bilan de son passage dans la cité phocéenne.

En l’espace d’un an, Quentin Merlin a connu un tourbillon d’émotions à l’OM. Le joueur de 22 ans a réalisé un début d’année 2024 plutôt convaincant pour un joueur qui évolue, pour la première fois, loin du FC Nantes, son club de toujours. Le latéral gauche le reconnaît, il a fallu une période d’adaptation après sa venue à Marseille.

« Je venais dans l’inconnu »

« Les premiers mois, je venais dans l’inconnu. C’est la première fois que je partais loin de ma famille, c’était une première découverte de moi-même. J’ai appris des choses ici que je ne connaissais pas. Au début, j’étais dans l’euphorie parce que j’étais fier d’arriver ici, je n’ai pas ouvert mon esprit à autre chose. C’était assez bien, après un peu compliqué avec des résultats qui ne venaient pas. A la fin de la saison, le bilan était mitigé. En revenant ici, j’ai eu envie de travailler beaucoup cet été » a confié Merlin au cours d’un entretien accordé à Radio Maritima.

Merlin fauché en début de saison

La venue de Roberto de Zerbi sur le banc lui a apporté une nouvelle motivation. « Je savais que le coach arrivait. Je voulais réussir, m’imposer ici. J’ai pris beaucoup de plaisir » a lâché Merlin. Mais son élan a été coupé par une vilaine blessure à la cuisse, qui l’a éloigné des terrains durant quelques semaines. « Ensuite, j’ai eu ma blessure où sa m’a frustré, abattu un peu le moral. Parce que j’étais bien physiquement et mentalement. J’ai eu deux mois de coupure où il fallait rester fort. Les sensations sont revenues et aujourd’hui, je me sens très bien, je n’ai plus de gêne. Je ne prends aucun anti-inflammatoire, je suis en pleine forme physiquement » a confié le joueur de l’OM.