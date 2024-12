Mercato - OM : Grand retour à 0€, le rêve prend fin !

Axel Cornic

Avec la signature de Roberto De Zerbi, tous les rêves semblent permis à l’Olympique de Marseille, avec notamment la folle rumeur Paul Pogba. Mais d’autres ont plutôt pensé à un possible retour de Florian Thauvin, que personne n’a oublié dans le sud de la France et qui est actuellement en fin de contrat avec l’Udinese, en Serie A.

Tout le monde pensait que le moral allait être à zéro à Marseille, après une saison catastrophique. C’était sans compter sur l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui a véritablement fait l’effet d’une bombe. Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, l’Italien a choisi l’OM et cela a totalement relancé l’engouement autour du club.

Quel sera le prochain coup de l’OM ?

C’est notamment le cas sur le mercato, puisque des joueurs qui ne semblaient pas prendre en considération l’OM semblent désormais prêts à tenter le coup, avec De Zerbi. Et ces dernières semaines on a eu droit à plusieurs pistes, d’une arrivée de Paul Pogba à un retour de Florian Thauvin. Il faut dire que ce dernier, qui a porté les couleurs marseillaises pendant des nombreuses saisons par le passé, pourrait bientôt être libre. Son contrat avec l’Udinese se termine effectivement en juin prochain.

Déjà mort pour Florian Thauvin ?

Du côté d’Udine on semble toutefois bien décidés à garder l’international français, qui a réalisé d’excellentes choses depuis le début de la saison de Serie A. « Lorsque deux parties veulent la même chose, il est facile d’atteindre l’objectif. Thauvin a un contrat d'un an avec nous plus une option, nous sommes très contents de lui et pour lui c'est pareil » a expliqué le directeur général Gian Luca Nani, d’après TMW. « Le moment viendra sûrement et j'espère que nous ferons ce nouveau mariage. Nous sommes fiers de l'avoir comme capitaine, il est également très bon avec les jeunes joueurs ».