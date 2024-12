OM : «Abattu», un joueur a vécu l’enfer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Revenu à un très bon niveau physique, Quentin Merlin s'est fait peur en début de saison. Le joueur s'est blessé à une cuisse en septembre dernier, alors qu'il se trouvait avec l'équipe de France espoirs. Une première pour le latéral gauche, qui n'avait jamais connu de soucis musculaires. Ce jeudi, il est revenu sur cette période pas facile pour lui sur le plan mental.

Quentin Merlin avait débuté fort sa saison. Mais le joueur est tombé de haut. Touché à la cuisse lors d’une rencontre face à la Slovaquie en septembre dernier, l’international espoirs français s’attendait à une simple béquille. Mais les examens réalisés avaient révélé une blessure plus grave, qui l’a empêché de porter le maillot de l’OM durant plusieurs semaines.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Merlin « abattu » après sa blessure

Merlin admet avoir pris un coup derrière la tête après ce diagnostic. « Ensuite, j’ai eu ma blessure où sa m’a frustré, abattu un peu le moral. Parce que j’étais bien physiquement et mentalement. J’ai eu deux mois de coupure où il fallait rester fort » a confié le joueur marseillais au cours d’un entretien accordé à Radio Maritima.

« Les sensations sont revenues »

Depuis, le latéral gauche a retrouvé la plénitude de ses moyens, mais aussi une place de titulaire dans le groupe de Roberto de Zerbi. « Les sensations sont revenues et aujourd’hui, je me sens très bien, je n’ai plus de gêne. Je ne prends aucun anti-inflammatoire, je suis en pleine forme physiquement » a confié le membre de l’OM ce jeudi.