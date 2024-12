L’OM quitte Marseille, il jubile !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la fin du mois de novembre, Roberto de Zerbi a organisé un mini-stage à Mallemort pour remobiliser les troupes. Ce voyage a donné des idées au groupe qui, quelques jours plus tard, se rendait à Copenhague au Danemark. Ce jeudi, Quentin Merlin a salué les bienfaits de cette virée dans le sud de la France.

Roberto de Zerbi s’est éloigné de Marseille. A la fin du mois de novembre, le technicien italien a décidé d’organiser un mini-stage de cohésion à Mallemort dans les Bouches-du-Rhône. Un voyage qui a fait le plus grand bien au groupe phocéen comme le confirme Quentin Merlin.

Un retour très attendu, mais Riolo s’inquiète déjà ! Que va-t-il se passer avec Moumbagna à l’OM ? 🤔

➡️ https://t.co/PbsgNXFqDb pic.twitter.com/0SSmwGwdJa — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

« C’était nécessaire »

« C’était nécessaire. On a parlé avec les gars dans le vestiaire, c’était important. Il faut se connaître, savoir comment les autres gèrent la pression. On a remis les valeurs de l’équipe au centre, nos ambitions, ce qu’on voulait donner aux supporters. On avait besoin de mettre ça sur un papier, de l’écrire, et de débattre. Du coup, j’ai appris des choses sur certains joueurs grâce à des discussions » a déclaré le joueur de l’OM.

Le vestiaire de l'OM est soudé

Cette virée a permis au vestiaire de se rapprocher un peu plus. « Le groupe vit très bien. C’est important qu’il n’y ait pas de groupes, c’est une mayonnaise qui marche plutôt bien avec des joueurs expérimentés et des jeunes » a lâché Merlin à Radio Maritima.