Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici une dizaine de jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Et pour le PSG, ce mois de janvier pourrait être marqué par l’arrivée d’un ou deux renforts. Sur le plan défensif, Paris va sans doute chercher à remplacer un Milan Skriniar sur le départ, et aurait coché le nom d’Ilya Zabarny (Bournemouth).

Invaincu depuis le début de saison en championnat, le PSG a connu des difficultés en Ligue des Champions. Il n’en reste que le club parisien reste sur une très bonne dynamique en cette fin d’année 2024, et très clairement, la direction parisienne pourrait se servir du mercato hivernal pour consolider l’effectif de Luis Enrique. Prochainement, Paris pourrait se séparer de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar, deux départs qui conditionneraient le mercato du PSG.

Cherki ne sera pas au PSG cet hiver ! Sa brillante ascension à Lyon n’a pas suffi. Que réserve l’avenir à la pépite ? 🧐

➡️ https://t.co/fALWTTOiVO pic.twitter.com/u6t5DILMOg — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Luis Enrique veut un effectif complet

En effet, Paris recrutera uniquement s’il y a départ, et ces deux joueurs-là sont clairement proches de la sortie. De plus, Luis Enrique souhaite clairement consolider son effectif, et l’a bien fait savoir. « J'aimerais avoir, à chaque poste, deux joueurs capables d'être titulaires. Et qu'il y ait une concurrence réelle. Avec les gardiens j'ai vraiment ça, les trois sont prêts à jouer. Avec les joueurs de champ, des fois tu perds des joueurs, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Ce que je veux c'est grandir en tant qu'équipe. Que les joueurs sachent que s'ils se détendent trop, un autre peut venir à leur place. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais je vais y arriver », expliquait le technicien du PSG en conférence de presse en début de semaine.

Le PSG fonce sur Ilya Zabarny

Ainsi, si un joueur offensif sera sûrement recherché en cas de départ de Randal Kolo Muani, ce sera également le cas en charnière centrale en cas de départ de Milan Skriniar. Ce vendredi matin, l’Equipe révèle que le PSG est bel et bien intéressé par un défenseur central droit. D’après les dernières indiscrétions du quotidien sportif, le PSG apprécie beaucoup le profil de l’international Ukrainien de 22 ans Ilya Zabarny, évoluant à Bournemouth.