Mbappé à vie au PSG : Riolo lui répond !

Alors que Kylian Mbappé a expliqué noir sur blanc qu'il aurait pu passer tout le reste de sa carrière au PSG si son transfert au Real Madrid n'avait pas été possible, Daniel Riolo a rebondi sur les propos du capitaine de l'équipe de France. Et le chroniqueur de l'After Foot explique la principale raison pour laquelle son avenir au PSG aurait été impensable...

Kylian Mbappé était arrivé en fin de contrat avec le PSG en juillet 2024, et après avoir refusé de multiples offres de prolongation, l'attaquant français avait filé gratuitement en direction du Real Madrid. Ce feuilleton a fait couler beaucoup d'encre durant des mois, et Mbappé l'a relancé ces dernières heures avec des propos diffusés dans une interview pour beINSPORTS.

Le PSG a trouvé l’arme secrète pour pallier le départ de Mbappé. Découvrez le nouveau prodige qui va enflammer le Parc ! ⚽

➡️ https://t.co/nRbbHX5P9V pic.twitter.com/QAqyO1j2ZW — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Mbappé aurait pu rester à vie au PSG

« Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG », lâche Mbappé, expliquant donc clairement qu'il aurait pu rester à vie au PSG si son transfert au Real Madrid n'avait pas été possible.

« Vu ce qui s'est passé la dernière année... »

Jeudi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a réagi à cette sortie de Kylian Mbappé : « C'est vrai ça, mais après, vu ce qui s'est passé la dernière année entre le président et lui, forcément, ça devait se finir comme ça », lui rétorque l'éditorialiste, faisant référence à sa relation houleuse avec Nasser Al-Khelaïfi la saison passée au PSG.