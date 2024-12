PSG : Riolo prend un coup de pression, ce n’est pas la première fois !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Réputé pour être l'un des grands snipers dans le paysage médiatique du football français dans l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo n'y va pas de main morte lorsqu'il s'agit de tacler certains joueurs. Le PSG est notamment concerné, et il semblerait que l'entourage de Bradley Barcola ait d'ailleurs contacté Riolo pour lui demander de lever le pied. Et il ne s'agit pas de la première affaire de la sorte pour l'éditorialiste de RMC...

Jeudi soir, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a révélé avoir pris un petit coup de pression de la part de l'entourage de Bradley Barcola. Il semblerait que l'attaquant du PSG et ses proches ne supportent plus le fameux surnom employé depuis plus d'un an par Riolo, à savoir "Bambi", lorsqu'il évoque ses performances : « C'est officiellement la fin du surnom Bambi. Tant qu'on ne s'en plaignait pas officiellement et à partir du moment où on m'a dit que ça faisait du mal et qu'on ne comprend pas que c'est une blague... Moi je ne veux pas faire de mal aux gens et comme visiblement son entourage vit très mal le truc et qu'on m'en a informé officiellement, bon bah on va arrêter. Si les gens souffrent d'un surnom, tant pis. Mais surtout, les gens sont en train de se rendre compte que Désiré Doué est au-dessus de lui. Et ça pour le coup c'est vrai », a expliqué Daniel Riolo.

Le frère de Marquinhos l'avait menacé

Et il ne s'agit pas du premier accrochage de ce genre pour Daniel Riolo. En mai dernier, sur la chaîne YouTube DiversGens, il avait révélé des menaces proférées par le frère de Marquinhos, le capitaine brésilien du PSG : « Sur Insta, le frère de Marquinhos est venu me pourrir. Il s’attendait à ce que je ne réponde pas. Je l’ai envoyé se faire foutre. Je lui ai : ‘Tu te rends compte ce que t’es en train de me dire ? Vas te faire foutre. Qu’est-ce que tu me parles comme ça, ça ne va pas ?’. Après, il a arrêté. J’ai dit au mec du club : ‘Le frère du capitaine du PSG vient insulter un journaliste sur les réseaux sociaux et vous ne dîtes rien ?’. Ils m’ont dit : ‘Oui tu as raison, mais en même temps, toi aussi, parfois, sois plus respectueux’. J’ai dit : ‘Ok pas de problème’. J’avais utilisé une image concernant le joueur pas géniale, en gros qu’il se chiait dessus. D’accord, très bien. Je veux bien entendre que ce n’est pas bien, à la place tu peux dire j’estime qu’il est faible psychologiquement, plus que il finit le match avec du caca sur les cuisses. Il y a plus élégant, mais nous on parle comme ça. Franchement, les mecs ne se rendent pas compte qu’on est rien par rapport à ce qui peut se dire à l’étranger. Ça taille 10 fois plus », raconte Riolo.

Une affaire judiciaire avec Mbappé

En 2022, l'éditorialiste avait également fait parler pour une affaire contre l'entourage de Kylian Mbappé qui menaçait de porter plainte. La mèche avait été allumée par ces propos de Riolo à l'antenne sur l'ancienne star du PSG : « Je ne vais faire aucune révélation et je vais employer le conditionnel, mais ces derniers temps, attention. Les choses qui commencent à circuler autour de lui ne sont pas super nettes ». Et après avoir appris qu'une plainte pour diffamation était envisagée par l'entourage de Mbappé, Daniel Riolo était monté au créneau : « Je dis que deux trois choses circulent sur un joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, est-ce que je donne du crédit à ces deux trois choses, est-ce que je les révèle ? Quand j'apprends aujourd'hui les attaques et possibles procès, écoute, nous on est tranquilles. On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on pense. On ne s'est jamais caché. On est toujours là. Et on affronte tout et on assume tout. Mais en l'occurrence c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Alors si c'est mal compris... ». Une affaire qui semble avoir été sans suite.

Deschamps a porté plainte

Et les clashs de Daniel Riolo dépassent largement le cadre du PSG. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a d'ailleurs porté plainte contre le journaliste en raison de ses déclarations jugées diffamatoires au sujet de l'affaire Karim Benzema pendant la Coupe du Monde 2022, au Qatar : « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement », avait lâché Riolo. Et après avoir pris connaissance de la plainte à son encontre, il ne cachait pas sa stupéfaction : « Ça ne me fait pas peur, mais ça me désole. Franchement, la justice est encombrée. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de la justice. Les juges doivent statuer sur des choses très importantes aujourd’hui. Pour un propos, cette histoire va durer 1 ou 2 ans. C’est lamentable ». Riolo a récemment précisé dans l'After que cette affaire avec Deschamps devrait être jugée l'année prochaine, en novembre 2025.