«De nombreux jours à pleurer...» : Le traumatisme de Rafael Nadal

Quelques semaines après sa retraite au terme de la Coupe Davis, Rafael Nadal est revenu sur sa carrière légendaire et sa lutte contre le syndrome de Müller-Weiss, une maladie causant de vives douleurs chroniques. Malgré ces défis, l’Espagnol a trouvé la force de persévérer, soutenu par sa famille et une détermination sans faille.

Rafael Nadal a mis un terme à une carrière légendaire le mois dernier, après une ultime participation à la Coupe Davis avec l’Espagne. Ses exploits sont d’autant plus remarquables quand on sait que le maître de Roland-Garros souffre du syndrome de Müller-Weiss depuis son jeune âge, une maladie qui lui cause des douleurs chroniques qui persistent malgré une prise quotidienne d’anti-inflammatoires. Dans une lettre écrite pour le site The Players’ Tribune, Rafael Nadal est revenu sur la gestion de ce mal.

« J’ai appris que tout peut s’arrêter en un instant »

« Je me suis blessé à l’âge de 17 ans et on m’a dit que je ne rejouerais probablement plus jamais au tennis professionnel. J’ai appris que tout peut s’arrêter en un instant. Ce n’est pas seulement une petite fissure dans mon pied, c’est une maladie. Il n’y a pas de remède, seulement une prise en charge. Le syndrome de Mueller‐Weiss. Qu’est‐ce que ça veut dire ? Vous passez de la plus grande joie au réveil le lendemain matin sans pouvoir marcher », explique Nadal, rapporté par We Love Tennis.

« Dieu merci, après beaucoup de douleurs, d’opérations, de rééducation et de larmes, une solution a été trouvée »

« J’ai passé de nombreux jours à pleurer à la maison, mais ce fut une grande leçon d’humilité, et j’ai eu la chance d’avoir un père – la véritable influence que j’ai eue dans ma vie – qui a toujours été très positif. « Nous trouverons une solution », disait‐il. « Et si nous n’y arrivons pas, il y a d’autres choses dans la vie en dehors du tennis. » En entendant ces mots, j’avais du mal à les assimiler, mais Dieu merci, après beaucoup de douleurs, d’opérations, de rééducation et de larmes, une solution a été trouvée, et pendant toutes ces années, j’ai pu me battre », conclut Rafael Nadal.