De Zerbi : Nouvelle annonce troublante de l’OM pour l’avenir ?

Après une saison dernière marquée par les passages de trois entraîneurs différents, Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, l’OM a lancé un nouveau projet de trois ans cet été, incarné par Roberto De Zerbi. Cela n’empêche pas Medhi Benatia d’être en contact avec d’autres grands entraîneurs, tous convaincus par le projet mis en place par Marseille.

L’OM veut stopper l’instabilité chronique sur son banc ces dernières années. Une instabilité qui a atteint son paroxysme la saison dernière au cours de laquelle trois entraîneurs différents se sont succédé, Marcelino, Gennaro Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset. En ce sens, le club marseillais s’est attaché les services de Roberto De Zerbi avec l’ambition qu’il honore au moins les trois années que prévoit son contrat, jusqu’en juin 2027.

Benatia et Ravenelli : l'armada prête à surpasser le PSG ?

« Je parle avec des grands coachs, tout le monde reconnaît notre projet, les progrès de cette équipe »

La présence du technicien italien a encore un peu plus accru l'attractivité de l’OM, ce que Medhi Benatia constate quand il échange avec d’autres entraîneurs et acteurs du milieu. « Le regard change, c'est évident. Je suis connecté avec beaucoup de joueurs en activité. Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec des grands coachs, tout le monde reconnaît notre projet, les progrès de cette équipe », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.

Benatia donne la tendance pour le mercato hivernal

Après les 12 recrues de l’été, d’autres pourraient arriver cet hiver, même si le mercato hivernal de l’OM sera moins animé. « On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu'il faut retoucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. Le coach a commencé à trouver son ossature. À ceux qui sont derrière de pousser. Il faudra renforcer intelligemment. On n'aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 ou 7 opérations », a ajouté Medhi Benatia.