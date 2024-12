OM : De Zerbi a bouclé ce transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Jonathan Rowe a quitté Norwich pour s'engager en faveur de l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a bouclé le prêt avec option d'achat de l'attaquant de 21 ans. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a affirmé que c'était lui qui avait attiré Jonathan Rowe vers l'OM.

Pour renforcer son attaque, l'OM de Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Jonathan Rowe lors du dernier mercato estival. Après avoir négocié avec Norwich, le club olympien a bouclé le prêt avec option d'achat du crack de 21 ans.

OM : Rowe peut remercier De Zerbi

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur le transfert de Jonathan Rowe à l'OM. Et à en croire le coach marseillais, c'est lui qui a bouclé l'arrivée de l'ailier anglais.

«C'est moi qui l'ai fait venir ici»

« Jonathan Rowe est très investi à l'entrainement, mais ce sont des choix tactiques. Il aurait pu entrer plus tôt contre Lille, mais Maupay était très bien dos au but. Rowe, c'est moi qui l'ai fait venir ici. Tant qu'il ne me démontrera pas qu'il mérite plus que les autres, ce seront les autres qui joueront », a avoué Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.