Mercato - PSG : Le prochain entraîneur déjà contacté par Al-Khelaïfi ?

A l'été 2023, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG avait décidé de faire confiance à Luis Enrique pour être l'entraîneur. L'Espagnol est actuellement dans sa deuxième saison avec le club de la capitale, mais voilà qu'il pourrait bien ne pas en faire une troisième au PSG. En effet, en coulisses, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris contact avec un entraîneur.

Luis Enrique sera-t-il toujours l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? Compte tenu des derniers échos, la réponse semblait être oui. En effet, le club de la capitale s'est activé pour offrir un nouveau contrat à l'Espagnol. De plus, Nasser Al-Khelaïfi a répété plusieurs fois vouloir continuer l'aventure avec Luis Enrique, peu importe ce qui arriverait cette saison, notamment en Ligue des Champions et une possible élimination précoce.

« Il y a moins d'un mois Al-Khelaïfi avait appelé Thiago Motta »

Mais voilà qu'en coulisses, la position du président du PSG serait bien différente concernant Luis Enrique et le prochain entraîneur parisien de ce qu'il a pu dire publiquement récemment. En effet, selon Luca Momblano, journaliste italien, Nasser Al-Khelaïfi s'activerait en coulisses pour trouver un nouvel entraîneur et c'est ainsi qu'il aurait contacté... Thiago Motta. « Il y a moins d'un mois Al-Khelaïfi avait appelé Thiago Motta. Un appel pour dire : "Si tu es là, sache que je te donnerai le PSG à la fin de l'année". Il n'a pas utilisé ces mots exacts, mais le concept était clair : tu es l'homme qu'il nous faut », a-t-il révélé sur Twitch.

Motta pas intéressé ?

Mais voilà que Thiago Motta serait encore très loin de s'installer sur le banc du PSG. En effet, l'entraîneur de la Juventus ne serait pas intéressé pour le moment et c'est ce qu'il aurait répondu à Nasser Al-Khelaïfi. « La réponse de Thiago Motta a été : "Ecoute, je ne pars pas de la Juve, tu peux faire ce que tu veux" », a précisé Luca Momblano.