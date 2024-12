Riolo est «attaqué en justice» pour Benzema !

Thomas Bourseau

Pour Karim Benzema, Daniel Riolo s’est « mouillé » pendant la Coupe du monde 2022 au sujet de sa blessure qui l’a privé de Mondial. L’éditorialiste de RMC avait assuré que Didier Deschamps avait menti à tout le monde. Ce qui enragea le sélectionneur de l’équipe de France qui portait alors plainte. Dans la foulée de l’entretien de Kylian Mbappé avec Mouloud Achour au cours duquel il a livré ses vérités, Riolo a interpellé Benzema.

Avant même que le coup d’envoi de la Coupe du monde soit donné pour l’équipe de France au Qatar en novembre 2022, Karim Benzema quittait le pays du Golfe après qu’une blessure au quadriceps gauche l’ait empêché de prendre part aux réjouissances. Toutefois, ce pépin physique ne devait pas le priver d’un mois entier de compétition, ce qui aurait pu lui permettre de prendre part aux dernières batailles des Bleus. Mais il n’en a rien été vu que Benzema s’en est allé bien avant.

«Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement»

A l’époque, Daniel Riolo avait affirmé sur les ondes de RMC que « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement ». Des propos jugés diffamatoires par le sélectionneur de l’équipe de France qui a donc porté plainte contre l’éditorialiste de RMC. Une procédure toujours en cours comme l’a rappelé Riolo dimanche soir pendant l’After Foot profitant de l’interview très attendue de Kylian Mbappé pour Clique X afin d’inciter Benzema à enfin sortir de son silence à ce sujet.

«Je suis attaqué en justice en novembre dans un an par Didier Deschamps»

« J’ajoute Benzema dans la liste des gens dont on attend les mots depuis très longtemps. On attend sa vérité depuis longtemps sur ce qu’il s’est passé au Qatar. Des journalistes se sont mouillés. Moi-même, je me suis mouillé puisque – pour avoir défendu Benzema -, je suis attaqué en justice en novembre dans un an par Didier Deschamps. Il y a plein d’affaires où les journalistes se sont mouillés et les mecs après – en ne pensant qu’à leur gueule et leur business – se déballonnent. Il faut connaître tout ce contexte pesant ». a lâché Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Reste à savoir si le vœu du journaliste sera exaucé par le KB9 désormais.