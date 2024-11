Le PSG a trouvé son nouveau Mbappé, Benzema gâche tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de recrutement pour compenser le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola s'impose comme son successeur naturel au PSG. Du moins en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat avec 10 buts en 11 journées, l'ancien Lyonnais fait effectivement aussi bien que les temps de passage du Bondynois. En revanche, ce n'est pas encore suffisant pour battre Karim Benzema.

Durant le mercato estival, le PSG n'a finalement pas recruté de joueur susceptible de compenser le départ de Kylian Mbappé. Par conséquent, Luis Enrique s'appuie sur son effectif et un joueur en profite particulièrement : Bradley Barcola. L'ailier français réalise effectivement un excellent début de saison, tout particulièrement en Ligue 1 puisqu'il est le meilleur buteur avec 10 réalisations en 11 journées. Un total qui n'a rien d'anodin.

Barcola fait aussi bien que Mbappé

En effet, les temps de passage de Bradley Barcola sont d'autant plus impressionnants qu'au XXIe siècle, un seul joueur du PSG a fait mieux : Edinson Cavani. Avec 11 buts après 11 journées lors de la saison 2017/2018, le Matador s'était montré plus prolifique que l'actuel parisien. En revanche, même Kylian Mbappé n'a pas dépassé les chiffres de Bradley Barcola. Il les a en revanche égalés durant les saisons 2018/2019 et 2023/204. Et en élargissant à tous les clubs, Karim Benzema fait également partie des joueurs ayant fait mieux que Barcola. L'ancien joueur du Real Madrid avait inscrit 11 buts en 11 matches pour lancer sa saison 2007/2008. Mais le record est détenu par Radamel Flacao (AS Monaco, 2017/2018) avec ses 13 buts.

Meilleurs buteurs après les 11 premiers matchs de Ligue 1 au XXIe siècle

1. Radamel Falcao (AS Monaco, 2017/18) : 13 buts

2. Edinson Cavani (PSG, 2017/18) : 11 buts

-- Karim Benzema (OL, 2007/08) : 11 buts

4. Bradley Barcola (PSG, 2024/25) : 10 buts

-- Kylian Mbappé (PSG, 2023/24) : 10 buts

-- Kylian Mbappé (PSG, 2018/19) : 10 buts

-- Edinson Cavani (PSG, 2016/17) : 10 buts

-- André-Pierre Gignac (OM, 2014/15) : 10 buts

-- Zlatan Ibrahimovic (PSG, 2012/13) : 10 buts

10. Neymar (PSG, 2022/23) : 9 buts

-- Jonathan David (LOSC, 2022/23) : 9 buts

-- Kylian Mbappé (PSG, 2020/21) : 9 buts

-- Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 2019/20) : 9 buts

-- Nabil Fekir (OL, 2017/18) : 9 buts

-- Alexandre Lacazette (OL, 2016/17) : 9 buts

-- Nenê (AS Monaco, 2009/10) : 9 buts