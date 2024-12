Ligue 1 : Il dévoile un gros problème avec le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Connaissant des difficultés en Europe, le PSG est néanmoins souverain en Ligue 1. Invaincus, les hommes de Luis Enrique semblent déjà promis à un 13ème titre de champion de France à l’issue de cette saison 2024/2025. Pour Tony Vairelles, il est certain que cette hégémonie parisienne en championnat puisse agacer certains supporters.

Le PSG n’a pas d’égal...du moins en Ligue 1. Mercredi soir, Paris a remporté une victoire cruciale pour la suite de la saison sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4). Si les résultats européens contrastent le bilan de Luis Enrique sur cet exercice 2024-2025, le club de la capitale règne en maître en championnat. Et pour Tony Vairelles, cela engendre un agacement au niveau de la compétitivité.

Nuno Mendes retrouve la forme et le PSG ne compte pas le laisser filer ! 🔥

➡️ https://t.co/1CZRP5qZgy pic.twitter.com/eXQebPpucW — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« On peut se dire que le championnat est moins intéressant »

« Je ne pense pas que ça va étouffer la Ligue 1. Après c’est vrai qu’aux yeux des amoureux du foot, le fait que ça soit souvent le PSG et qu’il y ait un peu moins de compétitivité, on peut se dire que le championnat est moins intéressant », a lâché l’ancien buteur du RC Lens auprès de RMC, même si ce dernier estime qu’au niveau des équipes adverses, cela n’est pas le cas : « Mais je ne pense pas qu’au niveau des équipes ce soit le cas. En tant que supporter, oui. Mais en tant que joueur, je pense que tu es motivé de jouer contre le PSG. Chaque match du PSG, tu as envie de les battre. Justement parce que c’est l’équipe qui est, entre guillemets, depuis dix ans la plus performante en Ligue 1. »

« Ça devient banal »

« Aujourd’hui je pense aussi que les amoureux du PSG sont tellement habitués avec le PSG aujourd’hui, ils les ont vus tout le temps en haut depuis dix ans, que ça devient banal. Ça aurait été une autre équipe que le PSG, je pense que là ça aurait fait parler. Mais là je pense qu’aujourd’hui, pour le PSG ça devient normal d’être champion, ça devient une normalité d’être champion d’automne », poursuit Tony Vairelles.