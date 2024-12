OM - De Zerbi : Coup de tonnerre avec ce divorce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel entraîneur en fin de saison dernière, l’OM s’est finalement attaché les services de Roberto De Zerbi, mais comme l’a confirmé Medhi Benatia sur les ondes de RMC, les discussions étaient à un stade avancé avec Sergio Conceiçao. Le choix du technicien italien de quitter Brighton a alors relancé ce dossier.

Nommé entraîneur l’été dernier après avoir signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi n’était pas le premier choix de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Comme indiqué par Le 10 Sport, Paulo Fonseca a un temps été la priorité des dirigeants marseillais, avant qu’il ne donne sa préférence à l’AC Milan. Le club a ensuite jeté son dévolu sur Sergio Conceiçao, libre après son départ du FC Porto et avec qui les discussions étaient avancées avant que Roberto De Zerbi ne décide de quitter son poste à Brighton.

« Avant que De Zerbi se sépare de Brighton on était bien avancés avec Conceicao »

« Pourquoi avoir choisi De Zerbi ? La vérité c'est que c'est surtout une adaptation, des joueurs doivent encore s'adapter. De Zerbi n'a pas eu l'équipe pour gagner à Sassuolo, Brighton... Chaque année il perdait des joueurs. On aurait pu prendre 5-0 à Brighton la saison dernière. Avant que De Zerbi se sépare de Brighton on était bien avancés avec Conceicao, qui est plus pragmatique, plus direct, avec une forte personnalité. C'est la personnalité que je cherche », a déclaré Medhi Benatia dans l’After Foot sur RMC.

« Aller en Ligue des champions est l'objectif »

Si l’objectif affiché en début de saison est de finir sur le podium et se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’OM a plus d’ambition que cela avec un entraîneur de la stature de Roberto De Zerbi sur son banc : « De Zerbi a dit qu'il n'est pas venu ici pour faire deuxième. Aller en Ligue des champions est l'objectif, mais j'espère qu'on va réussir à bâtir quelque chose, bien jouer et gagner », a ajouté Medhi Benatia.