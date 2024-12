Kylian Mbappé : Le Real Madrid prépare une nouvelle folie !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le Real Madrid multiplie les essais tactiques pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Le club madrilène semblait d’ailleurs avoir récemment adopté un 4-4-2 dans lequel l’ancien du PSG se mettait à briller. Mais finalement, les Merengue prépareraient un nouveau coup tactique impliquant l’attaquant de 25 ans.

L’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier a poussé Carlo Ancelotti à revoir ses plans au Real Madrid. Le technicien italien a donc multiplié les essais tactiques depuis le début de saison afin de trouver le dispositif idéal pour que l’ancien du PSG brille. Ces dernières semaines, l’entraîneur de 65 ans semblait avoir adopté un 4-4-2 où toutes les stars du Real Madrid se sentaient à l’aise, même Jude Bellingham.

Le Real Madrid veut encore changer ses plans tactiques

Mais finalement, le Real Madrid préparerait une nouvelle folie sur le plan tactique d’après les informations de Relevo. Carlo Ancelotti voudrait former un trident offensif puissant dans lequel il souhaiterait inclure Kylian Mbappé. Sauf surprise, le coach italien devrait choisir Vinicius Jr et Rodrygo pour l’épauler sur le front offensif.

Mbappé enfin épaulé par Vinicius Jr et Rodrygo ?

Reste maintenant à voir si cette nouvelle tactique permettra au Real Madrid d’obtenir d’excellents résultats en seconde partie de saison. Carlo Ancelotti a déjà testé ce dispositif ce mercredi contre Pachuca lors de la finale de la Coupe intercontinentale. Et il avait plutôt bien fonctionné, puisque Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo ont offert la victoire aux leurs en marquant chacun un but (3-0). À suivre...