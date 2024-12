Mercato : Un international brésilien disponible pour l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Roberto De Zerbi aimerait notamment se renforcer au poste de latéral droit en janvier, l’OM a relancé la piste menant à Kiliann Sildillia, déjà explorée l’été dernier. Dans le même temps, les dirigeants marseillais s’intéressent également à Danilo. A quelques mois de la fin de son contrat, la Juventus pourrait ouvrir la porte à un départ de son capitaine.

L’ouverture du mercato hivernal approche et l’OM bouge déjà en coulisses. Comme indiqué par L'Équipe, en plus de deux défenseurs centraux, à gauche et à droite, Roberto De Zerbi aimerait également renforcer son effectif avec un latéral droit. En ce sens, le club a repris contact avec Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg), mais pense également à Danilo.

La Juventus ouverte à un transfert de Danilo ?

Capitaine de la Juventus, l’international brésilien (65 sélections) n’a plus que quelques mois de contrat, jusqu’en juin 2025. Si Danilo pourrait être tenté d’attendre d’être libre pour toucher une prime à la signature, selon L’Équipe, la Vieille Dame de son côté ne serait pas contre s’en séparer afin de récupérer une indemnité de transfert.

La piste Boey à oublier

Une autre piste évoquée récemment semble en tout cas se refermer, celle menant à Sacha Boey. Le Bayern Munich a annoncé cette semaine que le latéral droit âgé de 24 ans s’était de nouveau blessé à l’entraînement et qu’il sera absent « jusqu’à nouvel ordre », ce qui compromet une éventuelle arrivée à l’OM.