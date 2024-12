Transferts - PSG : Voilà le nouveau club idéal pour Kolo Muani ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Randal Kolo Muani pourrait clairement quitter le PSG cet hiver. Si Manchester United est venu aux renseignements, c’est désormais l’AS Monaco qui apparaît comme un gros candidat dans l’optique d’accueillir le numéro 23 parisien en janvier. En effet, l’international Français coche beaucoup de cases dans l’esprit d’Adi Hütter, le coach monégasque.

Comme une odeur de gâchis. Au mois de septembre 2023, dans les dernières heures du mercato estival, le PSG, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi, réalisait alors la troisième transfert le plus cher de son histoire. En effet, Paris avait alors déboursé 90M€ (bonus compris) pour le recrutement de Randal Kolo Muani, arrivé sur le fil en provenance de l’Eintracht Francfort. Cependant, après plus d’un an et demi dans la capitale, le numéro 23 n’aura jamais réussi à s’imposer…

Manchester United doublé par Monaco pour Kolo Muani ?

Et clairement, l’histoire entre Randal Kolo Muani et le PSG n’a jamais été aussi proche de son terme. L’attaquant de 26 ans n’est même plus convoqué par Luis Enrique, qui ne semble plus compter sur lui depuis un bon moment. Forcément, un départ du Français en janvier devient de plus en plus assuré. Et si Manchester United a récemment manifesté son intérêt comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com, c’est également le cas de l’AS Monaco.

L’attaquant parisien plaît beaucoup à Adi Hütter

« Kolo Muani ? Ce serait bien. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort (2022-2023), il y a marqué beaucoup de buts, ça pourrait être un profil. Mais on doit être honnêtes, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! », affirmait ainsi le coach monégasque Adi Hütter il y a quelques jours seulement. D’après les dernières indiscrétions de l’Equipe, Kolo Muani coche beaucoup de cases pour le coach de l’ASM cet hiver. Ce dernier a une bonne expérience de la Ligue 1, est prêt physiquement notamment grâce à son impact en équipe de France, et surtout, pourrait disputer la phase éliminatoire de la Ligue des Champions avec le club du Rocher.