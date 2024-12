Luis Enrique viré du PSG ? Nouvelle bombe lâchée à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant près d'un an et demi que Luis Enrique est l'entraîneur du PSG. Jusqu'à quand va-t-il le rester ? Ces dernières semaines, il a été question d'une prolongation imminente de l'Espagnol. Mais voilà qu'en coulisses, Nasser Al-Khelaïfi préparerait d'ores et déjà l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Officiellement, Luis Enrique est sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG. L'Espagnol pourrait donc partir libre, à moins d'une prolongation. C'est ce qui serait dans les tuyaux. En effet, récemment, il était expliqué que tout était réglé pour le nouveau contrat de Luis Enrique. La signature serait imminente, mais d'autres ont une version complètement différente sur les plans du PSG.

Al-Khelaïfi a appelé Motta

Et si le PSG ne continuait finalement pas avec Luis Enrique ? C'est la bombe qui a été lâchée par Luca Momblano, journaliste italien. En effet, sur Twitch, il a révélé de récents contacts entre Nasser Al-Khelaïfi et... Thiago Motta, ancien joueur du PSG et actuel entraîneur de la Juventus : « Il y a moins d'un mois Al-Khelaïfi avait appelé Thiago Motta ».

« Tu es l'homme qu'il nous faut »

Et voilà que lors de cet appel, Nasser Al-Khelaïfi aurait tout simplement proposé le poste d'entraîneur du PSG et donc la place de Luis Enrique à Thiago Motta à la fin de cette saison. « Un appel pour dire : "Si tu es là, sache que je te donnerai le PSG à la fin de l'année". Il n'a pas utilisé ces mots exacts, mais le concept était clair : tu es l'homme qu'il nous faut », a confié le journaliste.