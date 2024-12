Mercato - PSG : Une grosse signature est bouclée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2021, Nuno Mendes a rapidement dépassé le statut de grand espoir. Le latéral gauche portugais, revenu d’une grosse blessure cette année, retrouve petit à petit son meilleur niveau, au plus grand bonheur du club parisien, qui souhaite le prolonger. Approché par un cador de Premier League, le joueur de 22 ans va néanmoins s’engager dans la durée à Paris.

D’ici une dizaine de jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Pour rappel, en ce qui concerne le PSG, des recrues seront effectuées uniquement en cas de départ au sein de l’effectif de Luis Enrique. Et si Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont proches de la sortie, le club de la capitale s’est récemment attelé à un grand devoir, à savoir les prolongations de plusieurs éléments importants de son vestiaire. Ainsi, Achraf Hakimi et Vitinha se sont déjà engagés jusqu’en juin 2029 avec le PSG, tandis que Luis Enrique a quant à lui prolongé jusqu’en 2027.

Un nouveau stade pour le PSG ? L'heure des choix a sonné avec un projet colossal à 500M€ qui pourrait redéfinir le club ! 🏟️ https://t.co/1Zmlnpsalt — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Nuno Mendes approché par Manchester United

Si la prolongation du conseiller sportif Luis Campos reste en stand-by tout comme celle de Gianluigi Donnarumma, le PSG espère rapidement boucler celle de Nuno Mendes. Arrivé en 2021 à Paris, le latéral gauche portugais a rapidement répondu aux attentes dans son couloir. Gravement blessé en première partie de saison dernière, Nuno Mendes est revenu à la compétition au mois de février 2024, et a d’abord eu du mal à parfaitement retrouver son niveau. Désormais sur la bonne dynamique, le joueur âgé de 22 ans pourrait donc prolonger au PSG, même si comme le rappelle l’Equipe ce vendredi matin, Manchester United a récemment manifesté son intérêt pour l’international Portugais.

Le Portugais va prolonger au PSG

Cependant, Nuno Mendes ne devrait pas échapper au PSG. Le phénomène au numéro 25 va bel et bien prolonger son contrat à Paris révèle l’Equipe dans son édition du jour. Reste désormais à savoir jusqu’à quelle année le Portugais sera lié au club de la capitale, mais quoi qu’il en soit, cette nouvelle signature apparaît comme cruciale pour l’avenir à Paris...