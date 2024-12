Mercato : Il remplace une légende et veut plomber le PSG !

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de Liverpool afin de succéder à la légende Jurgen Klopp, Arne Slot réalise des débuts rêvés à la tête des Reds. Le coach hollandais a mené son équipe à la tête de la Premier League et il semble très satisfait de son effectif. Pour autant, il anticiperait déjà le prochain mercato estival et pourrait jouer un vilain tour au PSG en tentant de séduire Xavi Simons.

Xavi Simons n’a jamais eu l’occasion de fouler la pelouse avec le maillot du PSG depuis son retour en 2023. Rapidement envoyé en prêt sans option d’achat au RB Leipzig pour la saison 2023-2024, le jeune milieu offensif s’est distingué en Bundesliga, mais n’a pas manifesté d’intérêt à revenir dans la capitale française lors du dernier mercato estival. Alors que son avenir reste en suspens, une nouvelle page pourrait bientôt se tourner pour le talentueux joueur néerlandais, avec des rumeurs persistantes évoquant un possible départ du PSG dès l’été prochain.

Simons est convoité

L’avenir de Xavi Simons continue de faire couler beaucoup d’encre. Alors que des rumeurs de transfert laissaient entrevoir un possible changement de cap, le jeune prodige néerlandais a finalement prolongé son aventure avec le RB Leipzig, toujours sous forme de prêt sans option d’achat. Cependant, cette situation ne semble pas clarifier son futur à long terme. Le PSG, son club formateur, pourrait bien ne plus être une destination prioritaire pour le milieu offensif, qui attire déjà les convoitises des plus grands d’Europe. Parmi eux, le Bayern Munich, géant allemand, serait particulièrement intéressé à l’idée de recruter Simons lors du mercato estival. Mais ce n'est pas tout.

Slot le veut à Liverpool

Selon les récentes révélations de BILD, une confrontation de taille serait en train de se préparer sur le marché des transferts. Le RB Leipzig et Liverpool seraient désormais sur les rangs pour tenter de s’attacher les services de Xavi Simons, le jeune prodige néerlandais sous contrat avec le PSG. Arne Slot pourrait bien être décisif dans les négociations. Le successeur de Jurgen Klopp pousserait en interne pour convaincre ses dirigeants de se jeter sur Simons.