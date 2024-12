Transferts : Le PSG abandonne ce crack, c'est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG ne s’intéressait plus à Rayan Cherki après que ce dernier ait fait volte-face l’été dernier. Si le joueur de 21 ans pourrait clairement quitter l’OL et que Liverpool s’intéresse à lui, Cherki ne devrait réellement pas signer à Paris en janvier. Explication.

« Si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas. C'est aussi simple que ça. Nous voulons des joueurs qui sentent qu'ils viennent à Paris pour écrire l'histoire. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui ont envie de venir. Si tu as des doutes entre le PSG et un autre club, nous ne voulons pas de toi. C'est très simple et nous l'avons dit aux joueurs ». En août dernier, le coach du PSG Luis Enrique annonçait très clairement la couleur concernant la politique de recrutement du club de la capitale. Et cette déclaration-là résume parfaitement la situation de Rayan Cherki.

Cherki ne sera pas au PSG cet hiver ! Sa brillante ascension à Lyon n’a pas suffi. Que réserve l’avenir à la pépite ? 🧐

➡️ https://t.co/fALWTTOiVO pic.twitter.com/u6t5DILMOg — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Cherki n’ira pas au PSG

Tout proche de rejoindre le PSG l’été dernier, (un accord existait entre Paris et l’OL pour un transfert à 15M€), le crack né en 2003 a finalement changé d’avis alors que plusieurs clubs de Bundesliga lui tournait autour. Une attitude qui n’a clairement pas plu du côté des hautes sphères du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ce jeudi soir, Rayan Cherki ne fait désormais plus partie des plans du club de la capitale. Si FootMercato a récemment révélé que le prodige de l’OL intéressait fortement Liverpool, une chose est certaine, Rayan Cherki pourrait clairement être vendu cet hiver en cas de belle offre selon l’Equipe.

Des relations toujours tendues entre les deux clubs

De plus, le quotidien sportif les révélations du 10sport.com. L’Equipe confirme que certains cadres de l’organigramme du PSG n’ont pas apprécié le retournement de situation de Cherki cet été, alors que les relations toujours plus tendues entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor rendent l’opération complexe.