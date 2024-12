Le PSG tient le remplaçant de Marquinhos !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos possède de nouveaux capitaines désormais à Paris. En l’absence du Brésilien, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi se partagent le brassard, même si c’est surtout le Marocain qui a eu ce privilège depuis le début de la saison. Ce dimanche, le latéral droit de 26 ans s’est d’ailleurs livré à ce propos.

De nouvelles vedettes émergent au PSG. Malgré le départ de Kylian Mbappé cet été, plusieurs joueurs ont pris de l’importance à Paris ces derniers mois comme Vitinha ou encore Bradley Barcola par exemple. Alors que le traditionnel vote des joueurs pour l’élection du capitaine a une nouvelle fois reconduit Marquinhos, le Brésilien dispose de nouveaux adjoints désormais.

De nouveaux leaders au PSG

En effet, ce sont désormais Presnel Kimpembe, Gianluigi Donnarumma, et surtout Achraf Hakimi qui sont vices capitaines à Paris. Joueur le plus utilisé de Luis Enrique cette saison, le latéral droit marocain s’éclate au PSG, et réalise un gros début de saison. Devenu plus serein, Hakimi deviendrait le nouveau capitaine à Paris en cas de départ de Marquinhos selon le Parisien.

« Je suis très content et fier de porter ce brassard »

Ce dimanche, Achraf Hakimi s’est d’ailleurs exprimé sur cette nouvelle responsabilité au PSG. « J'apprends beaucoup sur ce nouveau rôle que le club m'a donné. Je suis très content et fier de porter ce brassard et donner de la fierté à tous les Parisiens », a confié le joueur de 26 ans au micro de Téléfoot.