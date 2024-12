PSG : La grosse mise au point de Luis Enrique pour le mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est le 1er janvier prochain que le mercato hivernal ouvrira ses portes. Le PSG pourrait alors profiter de cette fenêtre de recrutement pour renforcer son groupe. A quoi faut-il alors s’attendre ? La question a été posée ce samedi à Luis Enrique en conférence de presse. L’entraîneur du PSG a alors fait un point concernant le mercato à venir.

Après avoir recruté 4 nouveaux joueurs durant le mercato estival, le PSG pourrait encore amener du sang neuf lors du mois de janvier. Le club de la capitale réfléchirait notamment à la possibilité de se renforcer offensivement, ayant pour cela initié des contacts avec Victor Osimhen. Ça devrait donc bouger au PSG dans les semaines à venir…

« Difficile d’améliorer notre effectif »

En conférence de presse ce samedi avant la rencontre de Coupe de France face au RC Lens, Luis Enrique a parlé du mercato à venir. L’entraîneur du PSG a alors fait savoir : « Je suis très content avec l’effectif que j’ai à ma disposition. L’équipe s’est améliorée par rapport à l’année dernière. Chaque fois qu’il y a une période de transferts, il faut être attentif, mais c’est vrai que c’est difficile d’améliorer notre effectif. Un de nos objectifs c’est de développer le talent des jeunes. En ce qui concerne ce mercato, on a une très bonne équipe, si on peut l’améliorer, on le fera ».

« S’il y a une opportunité… »

« Chaque mercato est une opportunité pour pouvoir s’améliorer, mais c’est vrai que c’est très difficile. Il n’y a aucune urgence, mais s’il y a une opportunité d’améliorer notre effectif, très bien », a ensuite ajouté Luis Enrique. Affaire à suivre pour le mercato du PSG.