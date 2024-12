«Un vol», ils dénoncent un scandale avec une star du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Achraf Hakimi ne succèdera pas à Mustapha Hadji, dernier Marocain vainqueur du Ballon d'Or marocain. Malgré une saison XXL au PSG, mais aussi avec les Lions de l'Atlas, l'arrière droit a terminé dernière Ademola Lookman (Atalanta Bergame). Une décision qui a provoqué une vive émotion au Maroc, où les médias ont employés des mots forts pour décrire leurs sentiments.

Le Maroc espérait célébrer sa star, Achraf Hakimi. Le joueur du PSG était annoncé comme l’un des grands favoris à la victoire pour le Ballon d’Or africain, suite à sa médaille d’argent aux derniers JO de Paris et sa saison de haute volée en Ligue 1. Malheureusement, les juges ont décidé de récompenser Ademola Lookman qui s’était illustré lors de la dernière finale de Ligue Europa en inscrivant un triplé sous le maillot de l'Atalanta Bergame. Selon la presse marocaine, cette décision aurait donné Hakimi.

Hakimi soutenu par sa mère après la cérémonie

«Hakimi a été invité à assister à la cérémonie de la CAF en raison d’un grand pourcentage de chance de couronnement. Les nouvelles que nous avons reçues ont confirmé qu’il y avait eu un appel à Achraf Hakimi pour lui dire qu’il y avait une bonne nouvelle et qu’il devait venir à Marrakech, et Hakimi s’est effectivement réuni avec sa mère, son frère et le président du club du Paris Saint-Germain (…) Lookman a dit qu’il ne croyait pas lui-même qu’il était le propriétaire du Ballon d’Or après le nom d’Achraf Hakimi ait été scandé. Achraf Hakimi a quitté la salle de concert sous le choc » peut-on lire dans les colonnes d’Al-Mountakhab.

La presse marocaine s'indigne

Le média marocain n’a pas hésité non plus à prendre position après cette cérémonie, organisée à Marrakech. «Pour la deuxième fois, l’Afrique vole le Ballon d’Or à deux lions au Maroc. Le comité technique de la Confédération africaine, chargé de choisir le meilleur joueur d’Afrique, continue de voler, voire d’improviser, car pour la deuxième fois consécutive il favorise son injustice envers les Lions du Maroc (… ) Beaucoup de ceux qui ont assisté à la cérémonie de remise des prix à Marrakech ont été étonnés. Il y en a un qui a d’ailleurs explosé de colère et a crié que la star internationale, Achraf Hakimi, méritait le prix du meilleur joueur africain de l’année » peut-on lire.