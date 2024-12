Habib Beye recalé, le choix du FC Nantes justifié

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la surprise générale, le FC Nantes a décidé de continuer avec Antoine Kombouaré. Ce dernier ne sera finalement pas viré, alors qu’il était pourtant question d’une arrivée de Habib Beye pour le remplacer chez les Canaris. Le Sénégalais n’aurait finalement pas réussi à convaincre la direction nantaise. Voilà pourquoi !

Depuis son départ du Red Star à l’issue de la saison dernière, Habib Beye n’a toujours pas retrouvé de club. Dernièrement, son nom a circulé à l’ASSE et au FC Nantes pour la succession d’Olivier Dall’Oglio et Antoine Kombouaré. Alors que les Verts ont opté pour un autre profil, Beye apparaissait comme le favori pour être le prochain entraîneur des Canaris. Mais voilà que cela n’arrivera finalement pas.

Un staff qui manque d’expérience

Habib Beye ne sera pas l’entraîneur du FC Nantes et pourtant, comme l’explique L'Equipe, une rencontre Franck Kita avait eu lieu et le Sénégalais avait fait bonne impression. Mais voilà que cela aurait bloqué sur un détail auprès des Canaris : la composition du staff. En effet, à Nantes, on aurait jugé que ceux qui devaient accompagner Beye manquaient d’expérience. De quoi donc expliquer la décision de ne pas faire venir l’ancien joueur de l’OM.

Nantes continue avec Kombouaré

Et voilà qu’à défaut de faire venir un nouvel entraîneur, le FC Nantes aurait décidé de poursuivre avec Antoine Kombouaré. Alors que le licenciement de ce dernier semblait imminent, la décision aurait été prise de confirmer le Kanak, qui continuera donc bel et bien dans ses fonctions d’entraîneur après la rencontre de ce samedi face à Drancy en Coupe de France.