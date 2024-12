Teddy Riner : Le PSG lui prépare un contrat XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Membre de la section judo du PSG depuis 2017, Teddy Riner va poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Alors que l’incertitude planait concernant le retour du champion olympique avec Paris depuis que son contrat avait expiré cet été, Riner va bel et bien continuer avec le PSG. Et voilà qu’un contrat XXL pourrait même lui être proposé.

Le PSG Judo l’a annoncé ce vendredi à la surprise générale : Teddy Riner sera de la partie pour disputer la Ligue des Champions à Montpellier. Une annonce que personne n’avait vraiment vu venir alors que le retour du Guadeloupéen avec le club de la capitale était très incertain. L’Equipe fait d’ailleurs savoir que certains au PSG n’y croyaient tout simplement plus pour revoir Riner suite à la fin de son contrat cet été. Mais le voilà bel et bien de retour avec Paris, même si sa prolongation n’a pas encore été officialisée puisque certains détails seraient encore à régler.

🥋 @teddyriner est de retour sur les tatamis ! Et c'est avec le Paris Saint-Germain Judo ! ❤️💙 pic.twitter.com/klPbeUroii — PSG Judo (@PSG_Judo) December 20, 2024

Riner au PSG… jusqu’en 2028 ?

Jusqu’à présent, depuis son arrivée au PSG, Teddy Riner avait prolongé de deux ans en deux ans. Mais voilà que cette fois, le club de la capitale pourrait revoir sa politique et offrir un contrat XXL à celui qui a remporté deux médailles d’or aux derniers Jeux Olympiques à Paris. En effet, selon les informations du quotidien sportif, le PSG souhaiterait ainsi offrir un nouveau bail de 4 ans à Teddy Riner, ce qui l’amènerait alors jusqu’en 2028.

Objectif Jeux Olympiques

Et si le PSG veut signer Teddy Riner jusqu’en 2028, c’est aussi parce que le judoka français a d’ores et déjà les yeux rivés sur la prochaine Olympiade qui se tiendra à Los Angeles… en 2028. Alor que les JO de Paris viennent à peine de se terminer, Riner a déjà fixé l’objectif d’être au rendez-vous dans 4 ans. « L’objectif le plus important, ce sont les quatre années qui arrivent, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2028 », avait assuré celui qui pourrait donc continuer avec le PSG jusqu’à ces Jeux Olympiques de Los Angeles.