Teddy Riner : La grosse signature annoncée par le PSG

Au-delà d'être le club de football que tout le monde connait, le PSG est devenu au fil des dernières années un véritable club omnisport. Ainsi, le club de la capitale a également sa section judo au sein de laquelle on pouvait retrouver dernièrement Teddy Riner. Une belle histoire qui va continuer au moins pour une saison de plus comme vient de l'officialiser le PSG.

La dernière fois qu'on avait pu voir Teddy Riner sur un tatami, c'était durant l'été. Et quel moment ! Alors que le judoka venait à peine de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques en individuel, il avait permis ensuite à la France de vaincre le Japon lors du match décisif de la finale du tournoi par équipe mixte. Reparti de cette Olympiade parisienne avec deux médailles d'or autour du coup, Riner s'était ensuite accordé des semaines de vacances bien méritées. Mais l'heure du retour à la compétition a sonné pour le Guadeloupéen et ça se fera bel et bien avec le PSG.

Riner de retour avec le PSG

A l'instar de Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé en football actuellement, Teddy Riner va donc continuer de porter les couleurs du PSG et de sa section judo. Ce n'était encore pas très clair puisque depuis le 31 août dernier, le champion olympique était libre. Mais voilà que l'incertitude a pris fin ce vendredi avec la grande annonce du club de la capitale. « Teddy Riner remonte sur les tatamis avec le Paris Saint-Germain Judo. Le quintuple champion olympique a rejoint l'équipe parisienne à Montpellier pour y disputer la Ligue des Champions. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain Judo a officialisé l'arrivée d'un renfort de poids dans son équipe européenne. Teddy Riner disputera pour la 3ème année consécutive le titre européen le plus prestigieux sous les couleurs du Paris Saint-Germain », a annoncé le PSG dans un communiqué concernant Teddy Riner.

🥋 @teddyriner est de retour sur les tatamis ! Et c'est avec le Paris Saint-Germain Judo ! ❤️💙 pic.twitter.com/klPbeUroii — PSG Judo (@PSG_Judo) December 20, 2024

Les JO 2028 déjà en ligne de mire

Objectif donc Ligue des Champions avec le PSG pour Teddy Riner, mais pas seulement... Alors que les Jeux Olympiques 2024 viennent à peine de se refermer, le judoka a déjà 2028 et l'Olympiade de Los Angeles dans un coin de sa tête. En effet, récemment, Riner faisait savoir : « L’objectif le plus important, ce sont les quatre années qui arrivent, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2028 ».